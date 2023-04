Retour de Parquet pour le journaliste Babacar Touré (avocat)

Le journaliste Babacar TOURE qui faisait face au procureur, a bénéficié d’un retour de parquet, selon son avocat Me Moussa Sarr. Donc il retourne au commissariat central.



Pour rappel, le Directeur de publication de Kewoulo a été convoqué à la Division des investigation criminelles (DIC) suite à la plainte de Frérérick NAPEL. Il a été auditionné hier mercredi et a eu une confrontation avec ce dernier.



Cependant, il a été mis en garde à vue, et a été présenté cette après midi au procureur, et il vient de bénéficié d’un retour de parquet.



Il est poursuivi pour trois chefs d'accusation : "dénonciation calomnieuse, diffamation, diffusion de fausses nouvelles".