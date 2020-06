Retour des enseignants: Gabriel Amary Dione du SYDELS perd sa fille dans un accident de la route

Gabriel Amary Dione, directeur d'école et responsable du Codec vient de perdre sa fille suite à un accident survenu sur la route de Mbour. La source ajoute que la fille était avec sa maman enseignante qui regagnait son poste. D'ailleurs, cette dernière et une autre de ses filles sont toujours hospitalisées.



Il faut rappeler que Gabriel Amary est le représentant du SYDELS/CNTLS (Syndicat Démocratique des Enseignants Libres du Sénégal/Confédération Nationale des Travailleurs Libres du Sénégal) â Goudiry (région de Tambacounda )



Le Sydels déplore cependant le mutisme du ministre de l’Éducation nationale et note que c’est l'IEF de Mbour qui a été là pour assister la famille.