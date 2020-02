Retour du Visa d’entrée au Sénégal : l’ambassadeur de France à Dakar pense que ce n’est pas une bonne idée

L’ambassadeur de France à Dakar, Philippe Lalliot a estimé que le rétablissement du Visa d’entrée, émis par les autorités sénégalaises en octobre dernier, n’est pas une bonne idée, ajoutant qu’il faut analyser les avantages et les inconvénients de cette décision. Il s’exprimait ce dimanche sur la RFM, lors de l’émission Grand Jury.



« On a en mémoire le rétablissement du Visa il y a quelques années. Cela a fait chuter le tourisme de manière assez brutale. Lorsqu’on regarde froidement les choses du point de vue de l’économie sénégalaise, je ne pense pas que ce soit une bonne idée », a soutenu M. Lalliot, ce dimanche sur la Radio futur média (Rfm, privée).



« Quel est l’intérêt d’une telle mesure pour le Sénégal ? C’est l’argument principal qu’on a fait valoir. Mon rôle dans mes discussions avec les autorités, c’est de leur dire, attention ça peut avoir des effets pervers. Et on en est d’autant plus conscient qu’on un précédant qui nous montre que ces effets ne sont pas théoriques », a-t-il ajouté.



Philippe Lalliot reconnaît avoir entendu parler de l’argument de sécurité, mais il souhaite que les autorités sénégalaises mesurent les avantages et les inconvénients.



Le 10 octobre, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a annoncé le retour du visa d’entrée dans le pays pour les étrangers, hors Cedeao, évoquant des raisons de sécurité. « Pour des raisons de sécurité, nous avons besoin de contrôler qui rentre et qui sort du pays », a détaillé le ministre, qui revendique la nécessité pour le Sénégal de mieux protéger ses frontières.



« Nous allons réintroduire le visa pour que toute personne pénétrant sur le territoire puisse être identifiée », a-t-il ajouté. Aly Ngouille Ndiaye a également évoqué un « dossier très avancé », qui pourrait être mis en œuvre dès la « fin d’année » 2019.