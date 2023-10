Retrait des bonbonnes de gaz : Me Massokhna Kane parle de "réaction tardive" et dénonce le mutisme du ministre du Commerce

Le président de SOS Consommateurs a réagi après que la société TotalEnergies a décidé de retirer les bonbonnes de gaz de couleur orange. Me Massokhna Kane parle de « réaction tardive » et de « saupoudrage » et se dit prêt « à soutenir » le maire de Dakar suite à sa plainte annoncée contre l'entreprise.



« Nous disons que la décision de Total, c’est uniquement de la poudre aux yeux et c’est à la suite de la déclaration du maire de Dakar qui les a menacé de porter plainte. On ne peut pas attendre plus de vingt jours après ce drame pour parler de retrait des bouteilles de gaz », a dit Me Massokhna Kane sur les ondes de la RFM.



D’après lui, c’est au ministère du Commerce qui devrait organiser pour que Total effectue la mesure.



Par ailleurs, le président de SOS Consommateurs n'a pas manqué de dénoncer le silence du ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana dans cette affaire.



À noter que des plaintes ont été introduites par l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) contre Total Energies, Vivo Energies, Touba Gaz auprès du ministère du commerce. Le maire de la ville de Dakar avait annoncé de se constituer partie civile et déposer une plainte contre TotalEnergies pour faire la lumière sur l'accident tragique qui a eu lieu à Dieuppeul-Derklé et qui a coûté la vie à sept (7) personnes.