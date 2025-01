Retrait du Sénégal de la catégorie des pays les moins avancés : Yoro Dia cogne encore le PM Ousmane Sonko

Yoro Dia a réagi ce samedi sur le retrait du Sénégal de la catégorie des pays les moins avancés. Selon l’ancien ministre porte-parole de la Présidence de la République, cette résolution de l’ONU ruine totalement la crédibilité de notre Premier ministre qui parle d’un « pays en ruines ».



« Cette résolution de l’ONU ruine totalement la crédibilité de notre PM qui parle d’un « pays en ruines ». L’expert independant annoncé en renfort, sauf s’il exécute une commande, ne pourra pas changer la réalité des faits qui sont têtus », a-t-il écrit sur X (ex-Twitter).



Pour rappel, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 19 décembre 2024 une résolution marquante qui scelle le retrait du Sénégal et du Cambodge de la liste des pays les moins avancés (PMA). Ce reclassement, qui sera effectif après une période transitoire de cinq ans, consacre les progrès significatifs réalisés par les deux nations dans leurs efforts de développement.



Adoptée par consensus, la résolution met en avant le rôle d'une préparation méthodique pour garantir une transition harmonieuse. Le texte stipule que cette période préparatoire permettra au Sénégal et au Cambodge d'élaborer des stratégies nationales de transition, avec l'appui des Nations unies et de leurs partenaires internationaux. Ces stratégies visent à consolider les acquis et à atténuer les risques de perturbation pour leurs économies.



L'Assemblée a également mis en lumière les menaces globales auxquelles les pays en développement continuent de faire face, notamment les impacts économiques et sociaux de la pandémie de COVID-19, les conflits, et les effets croissants des changements climatiques. Ces facteurs, soulignent la résolution, exacerbent les inégalités et pèsent lourdement sur la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).