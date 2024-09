Retraite sportive : Quand Saliou Ciss fait du "wakh wakhet"

Saliou Ciss a catégoriquement démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait pris sa retraite sportive. Le champion de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2022 a pris la parole via sa Story Instagram, rejetant les informations diffusées par le quotidien sportif Record.



L'ancien défenseur de Nancy s'est directement adressé au directeur de publication du journal pour démentir cette nouvelle.



Cependant, un journaliste de Record a publié l’enregistrement audio sur les réseaux sociaux ou on entend clairement le joueur dire au moment de l’interview : « j'ai arrêté de jouer au foot, puis en wolof bayina football ».



Il semble que le meilleur latéral gauche de la CAN 2022 a fait du ‘’wakh wakhet’’ (s'est dédit) dans ses récentes déclarations.