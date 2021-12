Retrouvailles Messi-CR7: Le PSG affrontera United en 8ème de finale de la LDC

Benfica (POR) vs Real Madrid (ESP)



Villarreal (ESP) vs Manchester City (ANG)



Atlético de Madrid (ESP) vs Bayern Munich (ALL)



RB Salzbourg (AUT) vs Liverpool (ANG)



Inter (ITA) vs Ajax (HOL)



Sporting (POR) vs Juventus (ITA)



Chelsea (ANG) vs Lille (FRA)



PSG (FRA) vs Manchester United (ANG)



Les rencontres sont prévues en février (15, 16, 22 ou 23 pour le match aller) et en mars (8, 9, 15 ou 16 pour le match retour). Les Parisiens recevront à l'aller.

Le tirage des huitièmes de finale des Ligue des Champions s'est tenu ce lundi à Nyon. On assistera aux retrouvailles entre Messi et Cristiano Ronaldo. En effet, le PSG affrontera Manchester United, alors que le Bayern Munich retrouvera l'Atlético Madrid.