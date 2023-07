Réunion du PS : Serigne Mbaye Thiam et les contre-propositions de ses camarades

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, par ailleurs, cadre au sein du Parti socialiste, est revenu sur la question de la candidature à la présidentielle de 2024, lors de la réunion de leur formation politique jeudi soir.



M. Thiam a estimé qu’avec la nouvelle donne, le Parti socialiste devrait songer à revoir sa posture et sa démarche. Dans ses explications, il a évoqué les avantages et les inconvénients de la candidature présidentielle, soutenant que le Sénégal est dans une ère des candidatures plurielles.



D’après nos confrères de L’Observateur, Serigne Mbaye Thiam a même proposé que la question de la candidature soit traitée, au besoin, au niveau des autres instances du Parti socialiste, comme le Bureau politique. Sa position a été soutenue par le Secrétaire national à la vie politique, Mamoudou Wane, qui estime que chaque entité politique doit, aujourd'hui, montrer ses forces et que le Ps ne devrait pas être une exception dans la mesure où, le Président Macky Sall qu'ils soutenaient, n'est pas partant. Le Secrétaire national en charge des nouvelles technologies de la communication, Karim Mbengue, lui, à mis sur la table une autre proposition. Il a proposé au Parti socialiste de donner la possibilité aux camarades souhaitant être candidats à l'élection présentielle de février 2024 de se manifester.



Mais, le coordonnateur des Cadres socialistes, Alpha Bayla Guèye, est vite monté au créneau pour lui apporter la réplique en disant que, matériellement, le Ps ne peut pas avoir aujourd'hui un candidat pour la Présidentielle du 25 février 2024. Une position que partage le député Aly Mané qui a rebondi pour dire que, même si le Ps devait présenter un candidat, ça devrait être sa Secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye. Or, cette dernière a clairement dit qu'elle n'était pas intéressée.



Ce qui fait dire au responsable socialiste de Paos Koto que le débat sur la candidature du Ps ne devrait pas se poser. Le député Aly Mané est soutenu par ses camarades Boubacar Mané de Kolda, le Haut Conseiller Alioune Badara Faye, le responsable des jeunes Mame Bounama Sall, le député Cheikh Seck etc. Et, la décision finale a été de poursuivre le compagnonnage avec le Président Macky Sall dans le cadre de Benno Bokk Yakaar.