Révision de la Constitution et modification du Code électoral : Macky Sall prend le contre-pied de l’opposition

Le président de la République risque de courroucer une nouvelle fois l’opposition. En effet, lors du Conseil des ministres du lundi 19 mars, il a fait examiner et adopter deux projets de loi, l’un relatif à la modification de la Constitution et l’autre celui du Code électoral. Macky Sall a pris cette décision suite au rapport final découlant des concertations sur le processus électoral qu’il avait confiées à l’ambassadeur Seydou Nourou Ba.



Cette nouvelle pilule risque d’avoir du mal à passer pour l’opposition car sa frange la plus représentative n’avait pas pris part aux discussions. Même si le Rewmi, le Fsd/Bj, entre autres avaient assisté aux premières séances, ils avaient tout bonnement décidé de claquer la porte jugeant les discussions flouées dès le départ.



S’y ajoute que vendredi dernier, le coordonnateur des non-alignés, Déthié Faye, avait enjoint le chef de l’Etat à prendre en compte les observations et les désaccords sur certains points qu’ils avaient à faire valoir.



Le rapport des discussions sur le processus électoral avait été remis au chef de l’Etat vendredi dernier, pour arbitrage.