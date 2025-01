Révocation de Barthélémy Dias : Mbaye Dione regrette et déplore un vide juridique

Le secrétaire général de l'Association des Maires du Sénégal (AMS), Mbaye Dione, s'est exprimé sur la révocation de Barthélémy Dias, évoquant ce qu'il considère comme une « confiscation de la volonté des Dakarois ». Bien qu'il accepte la décision de la Cour d'appel concernant le recours introduit par l'ex-maire de Dakar, Mbaye Dione déplore un vide juridique.



« Ce que je regrette, c’est que j’ai l’impression que malheureusement, il y a vide juridique dans l’arsenal juridique de notre pays. À chaque fois qu’il y a un contentieux lié à la révocation d’un élu, généralement, les instances suprêmes se déclarent incompétentes », a affirmé sur les ondes de la RFM, le député-maire de Ngoudiane.



Selon lui, pour qu’il y ait une justice équitable, il ne doit pas y avoir un seul niveau de juridiction. « Quand quelqu’un n’est pas satisfait d’une décision de première instance, il doit avoir un recours, un niveau d’une deuxième ou troisième instance », a-t-il ajouté.



Se considérant comme légaliste, M. Dione affirme que quand une décision est prise et qu’il n’y a pas de recours, elle est définitive. « Ce que je regrette, c’est que malheureusement il y a beaucoup de vides. Et je pense qu’il y a encore des choses que nous devons accélérer », a-t-il laissé entendre.



Avant d’insister qu’en tant qu’élu, il regrette profondément parce que Barthélémy Dias a été élu par les Dakarois. « Quand ils l’élisaient, ce dossier qui est l’origine de sa révocation, ils savent qu’il a été accusé et condamné. Mais malgré ça, ils l’ont élu.



« Donc, le fait même de rester pendant plus de dix ans pour revenir sur une affaire, en entre-temps la personne a eu des mandats, c’est quand-même regrettable. Je pense que c’est un ensemble de choses que nous devons régler », a souligné le député - maire de Ngoudiane.