Révolution Numérique pour la Démocratie : AfricTivistes offre 25 000€ pour les Innovateurs d'Afrique!

Rejoignez la compétition panafricaine d’innovation numérique qui récompense les innovateurs ayant mis leurs talents au service de la démocratie. AfricTivistes dans le cadre du Charter Project Africa, lance un défi aux jeunes talents : concevez des solutions digitales pour renforcer la démocratie et la bonne gouvernance. Montrez votre expertise, que vous soyez développeur, graphiste, designer ou simple passionné. Les meilleures innovations seront récompensées lors d'un événement majeur du 10 au 13 janvier 2024 à Cotonou.



L'Afrique, continent aux mille et une ressources, s'est toujours efforcée de consolider une démocratie solide et une bonne gouvernance. Aujourd'hui, AfricTivistes, donne une nouvelle dimension à cet engagement avec le lancement de son Hackathon intitulé « Innover pour la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique » (#Innov4Democracy).



S'adapter pour surmonter les obstacles



Depuis l'adoption de la Charte africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance (CADEG) en 2007, les progrès ont été nombreux. Cependant, sa mise en œuvre dans les pays membres de l’Union africaine (UA) rencontre encore des obstacles.



AfricTivistes, par le biais de ce hackathon, vise à encourager l'avènement d'outils numériques innovants pour promouvoir la gouvernance démocratique. Le soutien à la création d’outils innovants basés sur les technologies du numérique vise notamment à renforcer la participation des jeunes développeurs (web/mobile), des graphistes, des designers et de toute personne motivée, ouverte d’esprit et ayant la capacité de travailler en groupe.



Focus sur l'innovation



Avec un accent particulier mis sur les solutions numériques innovantes, le hackathon invite les participants à réfléchir à des solutions qui peuvent aborder des défis tels que l'amélioration de la participation citoyenne, l'accès à l'information publique, la surveillance électorale et la reddition des comptes des pouvoirs publics.



Outre le développement d’applications web ou mobiles, tous autres types de réalisations innovantes seront encouragés et acceptés. Peuvent notamment constituer des projets réalisés par les participants dans le cadre de cette compétition, les initiatives suivantes :



1) tous types de solutions utilisant les technologies numériques pouvant favoriser la participation des citoyens, en particulier les jeunes et les groupes marginalisés, à la gouvernance publique notamment au niveau des collectivités locales ;



2) tous types de solutions pouvant favoriser l’accès à l’information publique en particulier au profit des jeunes et des groupes marginalisés ;



3) tous types de solutions susceptibles de favoriser la participation des jeunes aux processus électoraux…



L'ambition du hackathon est claire : il ne s'agit pas seulement de penser à des solutions, mais de développer des produits et services qui sont à la pointe de la technologie tout en étant pertinents pour le continent africain.



Reconnaissance et récompenses



Pour motiver les innovateurs, AfricTivistes offre aux lauréats non seulement une reconnaissance à travers l'intégration d’une vaste communauté de valeurs, mais également un soutien financier et technique pour donner vie à leurs projets.



Au total, cinq projets désignés comme « Charter fellows », recevront une bourse de 5000 euros et un accompagnement technique de la part de AfricTivistes.





Un programme bien structuré



Le hackathon s'étend sur plusieurs mois, commençant avec un appel à candidatures en octobre et culminant avec un événement de renforcement et de production en janvier 2024. Ce dernier sera suivi d'une période d'incubation de quatre mois pour les équipes lauréates.



Un pas de géant pour la participation citoyenne



Le hackathon #Innov4Democracy est plus qu'un simple concours. Il s'agit d'une initiative stratégique visant à combiner la passion pour la technologie et la demande de participation citoyenne. En offrant une plateforme où les innovateurs peuvent se rencontrer, collaborer et développer, AfricTivistes s’associe aux efforts de democratisation en faisant des technologies numériques des réponses appropriées aux défis du continent.