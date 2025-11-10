Revue technique 2025 de l'UEMOA : le Sénégal "un très bon élève" avec un taux de 78,6% en 2024

​L'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a ouvert, ce lundi à Dakar, la phase technique de sa 11e édition de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. Cette rencontre, qui se tiendra jusqu'au 12 novembre, a mis en lumière les avancées significatives du Sénégal, qualifié de "bon élève" de l'Union.



​Les chiffres de la 10e édition, réalisée en 2024, confirment cette performance. Le Sénégal affiche un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 78,6% en 2024, en légère progression par rapport à 77,53% enregistré en 2023. ​Instituée par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'UEMOA, cette revue vise à évaluer le niveau de mise en œuvre des textes communautaires dans les huit pays membres.

​

« C'est une revue qui... vise fondamentalement à permettre aux différents pays de pouvoir évaluer le niveau de mise en œuvre des réformes, programmes, et projets communautaires. En ce sens que effectivement, comme nous sommes dans une dynamique d'intégration, nous devons en fait tirer vers le même côté », a expliqué Mor Diouf, conseiller technique du ministre des Finances et du Budget.



La phase technique actuelle prévoit l'évaluation de 145 textes réglementaires, ainsi que de 05 projets et programmes communautaires, mobilisant ‘’plus de 8 milliards de FCFA’’. Un chiffre en augmentation par rapport aux 132 textes examinés en 2024, soulignant l'importance croissante de cet exercice.



Malgré ces succès, la revue est aussi l'occasion d'identifier les défis. M. Diouf, Secrétaire Exécutif du Projet de Coordination des Réformes Budgétaires et Financières, a rappelé la dynamique générale : « La moyenne de mise en œuvre pour l'ensemble des pays dépasse les 70%. Il y a toujours une marge de progression et des améliorations à apporter. Avec des rencontres pareilles, nous avons tous les sectoriels, tous les départements ministériels, on va essayer d'adresser les différentes questions, et d'imaginer, de voir effectivement les succès, mais également de dire les défis, les difficultés, et ensemble, nous allons essayer de les lever », a-t-il affirmé.



​Janvier SAWADOGO, Chef de la mission UEMOA pour cette revue technique 2025, a fortement salué les efforts du Sénégal. « Le Sénégal est un très bon élève dans la mesure où nous avons enregistré un taux de mise en œuvre de 77,53% en 2023 et 78,6% en 2024. Et cela a clairement indiqué les progrès accomplis par la République du Sénégal », a-t-il déclaré, réitérant l'impératif de la Commission de l'UEMOA de suivre l'application des instructions de l'organe suprême.



​Les conclusions de cette revue technique seront consignées dans un mémorandum consensuel signé par les deux parties. Ce document mettra en évidence les performances du Sénégal pour l'année 2025 (sur la base de la revue 2024 et des travaux en cours). Ces résultats consolideront la base de la phase politique de la revue, prévue en 2026. L'objectif, selon M. Sawadogo, est de rassembler des éléments de preuves concrets et objectifs pour rendre compte de manière transparente aux plus hautes autorités de l'Union.

​

La revue annuelle, instituée en octobre 2013, reste le mécanisme clé pour accélérer l'application des réformes et approfondir l'intégration régionale au sein de l'UEMOA.