Rewmi: Déthié Fall viré de la vice-présidence après sa sortie de vendredi sur "la vision de Macky"

"Le chômage doit et impérativement être réglé par l'Agriculture en grande partie. (...) Donc, Il faudrait que cette vision-là (de Macky Sall) quitte Diamniadio et rejoigne la Vallée du fleuve Sénégal, l'Anambé pour que cette terre soit enfin exploitée", déclarait Déthié Fall vendredi dernier à l'Assemblée nationale lors du vote du budget du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural.



Une intervention qui lui a valu ce dimanche 29 novembre, l'exclusion du poste de vice-président du parti Rewmi qu'il occupait selon une information bien vérifiée par nos soins.



Nous y reviendrons !