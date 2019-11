Rigobert Song, sélectionneur des U23 du Cameroun donne ses nouvelles

Rigobert Song, sélectionneur des U23 du Cameroun, dit continuer à vivre sa passion le football en faisant son possible pour conserver la culture de la gagne jusque sur le banc de touche. ‘’Je vis les matchs de la même manière même les positions sont différentes’’, a dit le capitaine des Lions Indomptables vainqueurs de la CAN 2002 au Mali.



Rigobert Song qui reconnait qu’il vit ‘’différemment sa passion parce que n’était pas sur le terrain’’, indique que le plus important que c’est de se fixer un challenge et d’essayer de l’atteindre. ‘’Dans la vie, on se fixe des challenges, j’en ai réussi en tant que footballeur, maintenant, c’est de le faire en tant que technicien’’, a déclaré l’ancien défenseur camerounais.



Face à lui, il aura son ancien entraîneur à Cologne en Allemagne, le Ghanéen Ibrahim Tanko, adjoint de Volke Finker qui après des clubs allemands, a dirigé le Cameroun en 2013. ‘’Je suis heureux de pouvoir le rencontrer pour qu’il sache combien j’ai évolué’’, a dit dans un éclat de rires le Lion Indomptable.



Et sur ce premier match, il s’agit de bien entrer dans la compétition, a-t-il averti soulignant que malgré les absences de certains joueurs qui n’ont pas été libérés par leur équipe, l’objectif reste la gagne. ‘’C’est le premier match qui lance tout d’où l’importance de le gagner’’, a-t-il par ailleurs ajouté.



avec APS