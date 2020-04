Riposte contre Covid-19: le don de la Sococim fait polémique à Rufisque et Bargny

Le moins qu’on puisse dire à Rufisque, c’est que la Sococim se fout de la gueule des Rufisquois et des Bargnois. Les habitants de la vieille ville continuent de subir la honte d’une cimenterie qui n’accorde visiblement pas de l’importance à la notion de Responsabilité sociétale d’entreprise (Rse). les Rufisquois et Bargnois qui pensaient qu’avec la riposte du covid19, la première cimenterie du pays allait redorer son blason, se sont lourdement trompés. La Sococim n’a rien trouvé de mieux à faire que de se vanter d’avoir donné la modique somme de …250 millions de frs à tout un département.



Une somme d’argent qui, rapportée à ce que l’usine a gagné en exploitant à outrance le sol et le sang des Rufisquois pendant près de 72 ans d’existence (l’usine est créée le 28 mai 1948), constitue une insulte à tout un département. Sur cette somme de 250 millions de frs, 5 millions ont été offerts au Conseil départemental de Rufisque. Le reste, dit-on, a été consacré à l’achat de 30 tonnes de riz (600 sacs), 100 caisses de produits d’hygiène et 1000 de eaux de javel. D’ailleurs depuis samedi, la Sococim a commencé à faire sa propre distribution de kits alimentaires misérables dans les quartiers de Gouye mouride, Thiawlène, Colobane…Bargny.



D’ailleurs dans les Réseaux sociaux, la cimenterie fait l’objet de railleries avec des photos montrant le kit alimentaire (un sac de riz, un bidon d’huile de 5 litres, quelques morceaux de savons, une bouteille de javel, un kg de sucre). Non seulement, la cimenterie ne verse dans les caisses de la mairie que moins deux milliards de frs par an alors que la manne financière devait tourner autour de 4 à 5 milliards de frs mais encore rien ne montre que Rufisque et Bargny abritent la première cimenterie du Sénégal qui brasse des dizaines et des dizaines de milliards. D’ailleurs contrairement aux autres édiles qui jouent le jeu de la compromission avec la Sococim, le maire de la ville Daouda Niang a toujours refusé de s’aligner malgré toutes les tentatives d’enrôlement exercées sur lui par les dirigeants de la cimenterie. Il continue de dénoncer le comportement mesquin de la cimenterie à l’endroit de Rufisque.



Le groupe Layousse qui gère la cimenterie du sahel est aussi à mettre dans le même panier. il a annoncé un engagement de 500 millions de frs pour l’Etat central et pour Rufisque rien du tout alors que la famille layousse est née au quartier Keury Souf qui abrite encore la maison familiale. Rufisque n’a pas de chance.



Le Témoin