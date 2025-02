Risque pandémique : « C'est maintenant ou jamais » pour conclure un accord, selon le patron de l'OMS

« C'est maintenant ou jamais » qu'il faut conclure un accord international sur les pandémies, et aucun pays ne pourra affronter seul la prochaine pandémie, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lundi à l’ouverture d’une nouvelle semaine de négociations trois jours après que les États-Unis ont officiellement annoncé qu'ils ne participeraient plus aux négociations.



« Nous nous trouvons à un moment crucial alors que vous vous apprêtez à finaliser l'accord sur la pandémie à temps pour l'Assemblée mondiale de la santé » en mai, a relevé le chef de l’OMS lors de l'ouverture du treizième cycle de négociations au siège de l'OMS à Genève. «C'est vraiment maintenant ou jamais. Mais je suis persuadé que vous choisirez “maintenant” parce que vous savez ce qui est en jeu», a-t-il dit.



Cette nouvelle semaine de négociation vise à finaliser l'accord avant la grande réunion annuelle en mai de l'ensemble des États membres de l'OMS. En décembre 2021, les pays membres de l'OMS ont décidé d'élaborer un accord sur la prévention des pandémies et la préparation à celles-ci pour éviter les graves erreurs du Covid. Mais des questions de taille restent en suspens, dont celle du partage des données sur les agents pathogènes émergents et les avantages qui en découlent, à savoir les vaccins, les tests et les traitements mais aussi la surveillance des pandémies.



« Vous vous souvenez des leçons durement gagnées du Covid-19, qui a fait environ 20 millions » de morts « et qui continue de tuer. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici : pour protéger les générations futures de l'impact des futures pandémies », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus. «La prochaine pandémie n'est pas une question de si, mais quand elle aura lieu. Il y a des rappels tout autour de nous : Ebola, Marburg, la rougeole, le mpox, la grippe et la menace de la prochaine maladie X », a-t-il poursuivi.



Quelques heures après son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a signé un décret pour retirer les États-Unis de l'OMS. Son décret stipule que Washington cessera de négocier pendant la phase de retrait qui doit durer un an. Tedros Adhanom Ghebreyesus a expliqué lundi que Washington avait officiellement notifié vendredi à l'OMS son retrait des négociations. « Aucun pays ne peut se protéger seul. Les accords bilatéraux ne permettront pas d'aller bien loin », a prévenu le chef de l'OMS, qui espère que Washington reviendra sur ses décisions.