Rixe mortelle à Paris : le rappeur MHD libéré

Rixe mortelle à Paris en 2018 : le rappeur MHD remis en liberté sous contrôle judiciaire (sources concordantes)#AFP pic.twitter.com/UDNrQwlIGK

— Guillaume Daudin (@GuillaumeDaudin) July 16, 2020

Le rappeur MHD, mis en examen et incarcéré depuis janvier 2019 pour « homicide volontaire » suite à une rixe mortelle à Paris à l’été 2018, a été libéré ce jeudi sous contrôle judiciaire, peut lire sur AFP.Star du rap français, MHD est accusé d’avoir pris part à un rixe impliquant une quinzaine d’individus, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 à Paris. Un homme de 23 ans avait succombé à un passage à tabac et à une blessure à l'arme blanche dans ce qui s'apparente, selon les enquêteurs, à "un règlement de compte entre bandes".MHD, dont la voiture a été identifié sur les lieux du drame, a toujours nié les faits, pour lesquels trois autres hommes ont également été mis en examen et incarcérés.