Roi de la Ligue des champions : Cristiano Ronaldo est meilleur partout dans cette compétition

Le portugais, Cristiano Ronaldo a encore fait parler de lui cette semaine en inscrivant un joli but suite à un retourné acrobatique qui n’a laissé aucune chance à Buffon, le gardien de Juventus lors de la quart de finale de la Ligue des champions aller mardi passé.

Ainsi, Ronaldo a soigné encore une fois ses statistiques en Ligue des champions. Il est désormais meilleur buteur de tous les temps de la compétition. Il a inscrit le plus de doublés et le plus de triplés dans cette Ligue des champions européenne.

Le madrilène est l’unique joueur à marquer lors de 10 rencontres consécutives, le meilleur buteur des phases de poule, le meilleur buteur des phases finales mais, également le meilleur buteur des finales.

Ronaldo devient ainsi le roi de la Ligue des champions en étant meilleur partout en Ligue des champions.