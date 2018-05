Roland-Garros : Serena Williams a disputé son match avec une tenue de "reine Wakanda"

L'ancienne numéro 1 mondial du tennis féminin est de retour sur les courts, après plus d'un an d'absence pour des raisons de maternité. Serena Williams a disposé de la Russe Pliskova au premier tour du tournoi de Roland-Garros (7-6;6-4). Mais l'attraction était ailleurs que sur la forme ou le retour de la tigresse. C'est dans une combinaison noire moulante que la soeur de Venus Williams (éliminée d'entrée) a disputé le match.

"Je me sens comme une guerrière, comme une sorte de princesse guerrière, une reine de Wakanda (renvoie au film Black Panther).

Je vis toujours dans un monde fantastique. J'ai toujours voulu être un super-héros, et c'est en quelque sorte ma façon d'être un super-héros. Je me sens comme un super-héros quand je le porte", a-t-elle confié après le match en parlant de sa tenue qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux.