Roland-Garros : Zverev domine Ruud et rejoint Alcaraz en finale

L’Allemand Alexander Zverev s’est offert vendredi sa première finale à Roland-Garros en écartant le Norvégien Casper Ruud (2-6, 6-2, 6-4, 6-2), et retrouvera l’Espagnol Carlos Alcaraz dans deux jours.



Dans ce remake de la demi-finale de 2023, qui avait tourné à l’avantage de Ruud (7e), c’est cette fois le n° 4 mondial qui a pris sa revanche en quatre sets. Malgré un match en plus disputé contre l’Australien Alex De Minaur - Casper Ruud avait profité du forfait de Novak Djokovic pour rallier les demies - Alexander Zverev a attendu un premier set dominé par le Norvégien avant de renverser la vapeur.



Par la suite, il a pu s’appuyer sur un excellent service pour très souvent mettre en difficulté son adversaire de 25 ans, qui restait sur deux finales consécutives sur la terre battue parisienne. Comme en démontre un troisième set durant lequel il a multiplié les aces (8 sur 19 au total), gagné 18 des 20 points joués sur sa première balle (90 %) et enregistré trois jeux blancs, pour prendre les devants dans la rencontre.



Désormais, Zverev se tourne vers sa finale dimanche contre Carlos Alcaraz, vainqueur plus tôt dans la journée du nouveau n° 1 mondial italien Jannik Sinner. Zverev visera alors un premier titre en Grand Chelem face au vainqueur de l’US Open (2022) et Wimbledon (2023).





