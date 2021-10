Ronaldinho invité par le PSG pour assister au match contre le Leipzig

Ronaldinho assistera ce mardi au match de ligue des Champions entre le PSG et le RB Leipzig au Parc des Princes. Le Brésilien a été invité par le club de la capitale française, en tant que légende du club.



Celui qui travaille actuellement en tant qu'ambassadeur pour le FC Barcelone fera son retour dans un stade qu'il connaît bien, mais ce n'est pas pour plaire à tout le monde. Les récentes brouilles entre le Barça et le PSG font que certains fans catalans n'apprecieraient pas de voir leur ambassadeur assister à un match d'un rival.



"C'est une joie d'avoir joué dans ces deux clubs et de voir mon ami (Messi) porter ce maillot. Cela promet de nombreux moments de joie", a déclaré Ronaldinho lorsque le transfert de Messi au PSG s'est officialisé, en août dernier.



Ronaldinho aura l'occasion de revoir son ami et ancien coéquipier au bord de la pelouse du Parc des Princes, et sera sans doute le premier supporteur parisien de la soirée, n'en déplaise aux Barcelonais.