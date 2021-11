Rond-point Sips: un jeune mortellement poignardé par une bande d'agresseurs

Aux alentours de 22 heures, alors qu'il revenait d'un voyage, Wally Ndour a été agressé par une bande de jeunes qui voulait lui voler son sac à dos. Selon « Rewmi Quotidien », qui donne l'information, le défunt s’est opposé au vol de son sac, et a reçu un coup de couteau au niveau de la cage thoracique. Secouru par Massaër Ndiaye et Abdou Lahat Sow qui étaient à bord d'un taxi, Wally Ndour sera acheminé au centre de santé Dominique de Pikine, sur instruction du commissaire de police de ladite localité, puis à l'hôpital Fann où il rendra finalement l'âme.



Arrêté le 13 janvier 2016 par les éléments du même commissariat de Pikine, après l'agression d'Adourahmane Diallo, Abdoulaye Thiombane a été formellement identifié par les deux témoins qui l'ont désigné comme étant l'auteur du coup mortel ayant coûté la vie au défunt Wally Ndour.



Auditionné, Abdourahmane Diallo soutient qu'il a été agressé par le mis en cause qui était sur une moto avec un autre individu. Des accusations que le présumé malfaiteur a reconnu lors de son interrogatoire par les enquêteurs. Inculpé pour association de malfaiteurs, meurtre et vol en réunion commis avec violence et usage de moyen de locomotion, le sieur Diallo a fini par nier devant la Chambre criminelle de Dakar. Après cinq (5) années derrière les barreaux, il a déclaré qu'il revenait du marché Zinc de Pikine où il avait acheté deux jeans. Quand soudain, il entend la foule crier « au voleur », avant de se ruer sur lui.



« C'est le chef de quartier qui m'a extirpé de leurs griffes. Ils m'ont lancé une pierre à la nuque. Alertés, les limiers rappliquent sur les lieux et m'embarquent dans leur fourgonnette. Au moment de mon déferrement, ils m'imputent le meurtre de Wally Ndour », a témoigné le mécanicien, domicilié au Hlm 1.



Constitué pour la défense des intérêts de la mère de Wally Ndour, Me Ndéné Ndiaye a réclamé 50 millions FCFA en guise de réparation. De son côté, le substitut du procureur a requis l'acquittement pour le meurtre, avant de solliciter 10 ans de réclusion criminelle contre l'accusé.



Le président de la chambre a fixé son délibéré au 16 novembre prochain.