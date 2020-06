Royaume-Uni: Marcus Rashford fait plier Boris Johnson sur les bons-repas pour enfants

Marcus Rashford vient de contraindre le gouvernement britannique à une volte face spectaculaire mais qui paraissait inévitable : dans une lettre ouverte très émouvante, l’international anglais de 22 ans avait demandé le prolongement durant l’été du programme gouvernemental permettant aux familles modestes de recevoir des bons d’achat alimentaires de 16 euros par enfant et par semaine et empêcher ainsi que la fermeture des écoles pendant la pandémie prive ces enfants de repas à la cantine.



Issu d’une fratrie de 5 enfants élevés par une mère seule, l’attaquant de Manchester United avait confié à la BBC poursuivre un combat tout personnel : « Ce que traversent ces familles actuellement, je l’ai vécu aussi. Maintenant que je suis dans cette position, c’est très important pour moi d’aider ceux qui sont en difficulté. Cette crise se déroule alors que ces enfants devraient pouvoir se concentrer sur leurs études et c’est juste fou que ces problèmes soient encore d’actualité en 2020. Je pense que ces situations ne devraient plus exister… »



La ténacité de Marcus Rashford a donc contraint le gouvernement à annoncer le prolongement du programme durant les 6 semaines d’été et un Boris Johnson sur la défensive à saluer la « contribution du joueur au débat autour de la pauvreté ».