Royaume-Uni: huit candidats officiellement en lice pour devenir le prochain Premier ministre

Huit candidats sont désormais en lice pour devenir le nouveau dirigeant du Parti conservateur et in fine le prochain Premier ministre du Royaume-Uni, a indiqué mardi le parti.



Rishi Sunak, Liz Truss, Tom Tugendhat, Penny Mordaunt, Kemi Badenoch, Nadhim Zahawi, Jeremy Hunt et Suella Braverman ont rassemblé les 20 parrainages nécessaires, a indiqué Graham Brady, président du groupe parlementaire conservateur chargé d'établir les règles du scrutin.