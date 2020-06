Royaume-Uni : une attaque au couteau dans un parc de Reading fait au moins trois morts

Ignorant les mises en garde sur le coronavirus, Donald Trump a renoué samedi 20 juin avec les meetings dont il raffole pour relancer sa campagne pour la présidentielle américaine, mais sans la foule attendue.



Assurant être dans une forme éclatante, le président américain s'en est pris avec virulence à son adversaire démocrate Joe Biden, qualifié de "marionnette" à la fois de "la gauche radicale" et de la Chine, et présenté comme un politicien n'ayant "jamais rien fait" en un demi-siècle de carrière à Washington.



Dans un discours décousu de près de deux heures, Donald Trump s'est posé en défenseur de "la loi et l'ordre" et a appelé les Américains à se rendre aux urnes le 3 novembre pour lui assurer un deuxième mandat de quatre ans.