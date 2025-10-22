Rufisque : 17 personnes interpellées à la Cité Kalia pour « actes contre nature »

Une opération de police menée à la Cité Kalia, située à Almadies 2 dans le département de Rufisque, a conduit à l’interpellation de 17 individus, dont une femme, visés entre autres pour « actes contre nature ». L’intervention a été effectuée par les éléments du commissariat de Jaxaay, à la suite de plaintes répétées de riverains signalant des allées et venues jugées suspectes dans un appartement de la cité.



Selon les informations rapportées par Libération, les agents ont fait une découverte qualifiée de « choquante » par les témoins de la scène. À leur arrivée, les mis en cause étaient en majorité tout nus, et certains d’entre eux étaient en pleins ébats. Dans les toilettes, plusieurs préservatifs utilisés étaient visibles, tandis que les policiers ont également saisi des huiles de corps, des lubrifiants et un cornet de chanvre indien déjà entamé.



Les personnes arrêtées, âgées de 18 à 36 ans, sont issues de différents milieux : commerçants, tailleurs, danseurs, étudiants, footballeurs et mécaniciens, résidant à Dakar, Louga, Kaolack ou Rufisque. Parmi elles figure une femme, S. Ndong, née en 2002 à Kaolack, qui s’est présentée comme travailleuse du sexe sans carnet sanitaire, selon les précisions du journal.



L’opération, qualifiée de « coup de filet », s’inscrit dans le cadre des actions de surveillance menées par la police pour répondre aux dénonciations des habitants. Les 17 mis en cause ont été placés en garde à vue et devraient être présentés au parquet après l’enquête préliminaire.

