Rufisque : Les riverains de la route Diop Bouki manifestent pour la construction de l'autopont promis par l'État

Dimanche dernier, les riverains de la route Diop Bouki, dépendant de la Route nationale au Stade Ngalandou Diouf à Rufisque, ont organisé une manifestation pour réclamer la construction d'un autopont enjambant le Train Express Régional (Ter). Cette infrastructure promise lors de la de la Ter, est devenue un impératif pour le désenclavement de la zone, affectant gravement la fermeture de cette voie.



Selon Oumar Sarr, habitant de la zone, la fermeture de cette route a eu des répercussions considérables sur la vie quotidienne des populations locales et de Rufisque dans son ensemble. « Le fait d'avoir fermé cette voie a eu des conséquences incommensurables sur la vie des populations de cette zone et même au-delà, parce que c'est tout Rufisque qui pâtit de la fermeture de cette voie », a-t-il déploré au journal Le Quotidien. En effet, avec la réalisation du Ter, la ville de Rufisque ne dispose plus que de deux passages entre ses zones Est et Ouest, notamment la mobilité des habitants et des activités économiques locales.



Pour M. Sarr, cette situation a plongé la zone dans un état de paralysie économique, qualifiant même le secteur de « zone morte ». « Il convient maintenant de vivifier la zone en rouvrant cette voie, d'autant plus qu'on avait parlé d'une réalisation différée. Il est grand temps qu'on ouvre cette voie », a-t-il insisté.



Le manque de fluidité de la circulation a également conduit à la fermeture de nombreuses entreprises, telles que des pharmacies, des restaurants, ainsi que des garages de mécanique et de soudure, désormais isolés de leurs clients habituels en raison de l'enclavement provoqué par le Ter.



Cette mobilisation a été initiée par le Collectif pour la réalisation de l'autopont Layousse-Tali Diop Bouki, qui porte cette revendication depuis cinq ans. Abdou Lahat Diakhaté, l'un des initiateurs de ce mouvement, a exprimé sa déception face à l'inaction des autorités malgré plusieurs rencontres et promesses. « Nous avions rencontré les autorités qui nous avaient réitéré leur engagement pour la réalisation de l'autopont, mais jusque-là, rien n'a été fait », a déploré M. Diakhaté.



Pour le collectif, la construction de cet autopont serait bien plus qu'une simple infrastructure de transport. Elle représente un véritable enjeu économique, social et sécuritaire pour la zone de Diop Bouki, souvent décrit comme le poumon de la région. Le projet s'inscrit également dans le cadre du concept de Jubanti (solidarité et progrès) que prônent les autorités actuelles, selon les membres du collectif.



Face à la lenteur des démarches, les riverains et les membres du collectif ont promis de maintenir la pression et d'intensifier leurs actions pour que la route Diop Bouki retrouve sa connectivité avec la Route nationale. Le combat continue, et la détermination des habitants de cette zone ne faiblit pas, souligne le journal.