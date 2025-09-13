Rufisque : deux hommes séquestrent une fille de 14 ans et la violent pendant plusieurs jours

Le Commissariat Central a arrêté un certain O. Diop, un homme de 25 ans. Ce dernier est accusé « d'association de malfaiteurs, détournement de mineure, séquestration et viol collectif » sur N. Ba, une adolescente de 14 ans souffrant de troubles mentaux. Selon les informations recueillies, le sieur Diop, se présentant comme employé de la Seneau et résidant au champ de course à Rufisque, aurait agi en complicité avec un certain T. Ba pour enlever et séquestrer N. Ba au début de l'année 2025.





Le père de la victime, M. Ba, a déposé plainte après que sa fille eut fugué de leur domicile en janvier. Les recherches, menées ont abouti deux jours plus tard à la découverte de N. Ba dans un état alarmant. L'adolescente a alors révélé avoir été enlevée par T. Ba et O. Diop, qui l'auraient enfermée dans une chambre au champ de course pendant deux jours et abusée sexuellement à plusieurs reprises.





Le témoignage de la jeune fille a été corroboré par une expertise médicale. Suite à une réquisition du commissariat central de Rufisque, un examen gynécologique a été pratiqué à l'hôpital Youssou Mbargane. Les résultats ont confirmé la présence de blessures vaginales et une défloration de l'hymen.



Toutefois, suite au dépôt de la plainte, O. Diop et T. Ba ont disparu. L'affaire a pris autre une tournure encore plus dramatique lorsque N. Ba a de nouveau fugué, pour réapparaître quelques temps plus tard, affirmant avoir été enlevée une seconde fois par les mêmes individus.





Finalement, c'est grâce à la persévérance des policiers de la sûreté urbaine de Rufisque qu'O. Diop a été localisé et appréhendé dans sa chambre au champ de course. Lors de son interrogatoire, il a tenté de minimiser son rôle, prétendant n'avoir fait que prêter sa chambre à T. Ba lors de sa rencontre avec la jeune fille. Une version peu convaincante qui contredit le témoignage de N. Ba. Malgré ses troubles mentaux, la jeune fille a maintenu sa version des faits. Elle a déclaré aux enquêteurs avoir été enfermée dans la chambre d'O. Diop par ce dernier et son complice T. Ba, qui se seraient "relayés sur elle" pendant deux jours.





L'enquête se poursuit.