Rumeurs d’un report de la Présidentielle: Mimi Touré met en garde Macky Sall

Nos confrères du journal Le Témoin ont révélé dans leur édition de ce mercredi 07 juin 2023 que Macky Sall aurait proposé au Khalife général des Mourides de reporter la Présidentielle de 2024 à 2026, pour permettre à tous les candidats dont les droits civiques sont restreints de pouvoir se présenter.



Vrai ou faux, la polémique enfle sur les Réseaux sociaux où les internautes sénégalais qualifient cette information comme un ballon de sonde jeté par le camp du pouvoir pour tâter le pouls du peuple.



Dans tous les cas de figure, l’ancien Premier ministre Aminata Touré, a fait un post pour mettre le chef de l’Etat en garde.



« L’élection présidentielle devra impérativement se tenir à date échue, en février 2024 avec la participation de TOUS les candidats. Seul le Président Macky Sall n’y participera pas selon les dispositions très claires de la Constitution. Aucun report de l’élection présidentielle ne peut être envisagé! »



Avant d’ajouter: « Les plaintes nationales et internationales doivent rapidement permettre de situer les responsabilités sur les tueries de 16 de nos enfants et les commanditaires et auteurs doivent rapidement répondre de leurs actes de barbarie ».