Rumeurs et intox: la mort de DJ Arafat est l'objet de tous les fantasmes

Comme en leurs temps, les adorateurs d’Elvis qui refusaient d’admettre la mort du King, certains « Chinois », comme se font appeler les fans de DJ Arafat, ne croient toujours pas au décès de la star ivoirienne. Et espèrent le voir réapparaître en chair et en os vendredi soir sur la scène du grand stade. Comme chef-d’œuvre dans l’art du buzz ou du coup médiatique dans lequel il était passé maître.



Une voyante ayant pignon sur rue a même mis en doute sa mort, puisqu’elle n’arrive pas à se connecter avec lui dans l’au-delà, alors qu’en principe, assure-t-elle, les morts ont la courtoisie de lui parler. Quelques jours après l’accident mortel du Daishi, un pasteur en mal de publicité avait quant à lui clamé partout que si on lui confiait quelques heures sa dépouille mortelle, il parviendrait à le ressusciter par la prière. La famille éplorée n’a pas donné suite.



« Fausse disparition » du corps



Puis, il y a eu la soi-disant photo du corps de DJ Arafat à la morgue, qui est en fait celle d’un autre jeune homme mort dans un accident quelque temps avant la star.



Il y a eu aussi la fausse vidéo d’un motard se livrant à de dangereuses acrobaties à haute vitesse et présentée comme les derniers instants de DJ Arafat. Faux, selon les Observateurs de France 24 qui ont découvert que la vidéo, sur laquelle personne n’est identifiable, date de l’an dernier.



Enfin, il y a trois jours, il y a eu l’affaire de la « fausse disparition » du corps de la star. Un autre pasteur a laissé entendre que la dépouille de DJ Arafat était introuvable. Ivosep, l’entreprise qui gère la morgue où il se trouve, a dû publier un démenti formel.