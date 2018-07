Russie: Horoya AC percevra près de 5 millions de francs pour chaque jour passé par Khadim Ndiaye

Cet argent émane notamment d’un fonds créé en vertu d’un accord signé en 2010 par la Fédération internationale de football association (FIFA) et l’Association européenne de football (ECA) pour dédommager les clubs ayant mis leurs joueurs à la disposition de leurs pays avant et pendant la Coupe du monde, rappelle notamment le journal français L’équipe dans son édition du samedi.



Le gardien titulaire des Lions du Sénégal, Khadim Ndiaye, sociétaire de Horoya AC, a été le seul joueur évoluant sur le continent africain a figurer sur la liste des 23 joueurs ayant participé au mondial Russie 2018 pour le compte du Sénégal.



Lors du Mondial sud-africain, 34,2 millions d’euros avaient été ainsi distribués aux clubs. Quatre ans plus tard cette manne financière a atteint 60 millions d’Euros à l’occasion de la compétition organisée au Brésil, souligne la même source.



‘’Pour l’édition organisée en Russie, la Fifa va reverser un total de 179 millions d’euros aux clubs concernés’’, ce qui veut dire en détail qu’elle a ‘’fixé à 7305 euros le forfait journalier par joueur concerné par la Coupe du monde’’, a détaillé l’Equipe.



‘’Un montant multiplié par le nombre de jour de présence dans la compétition finale, plus deux semaines avant le match d’ouverture’’, rappelle le quotidien spécialisé.

Avec Aps