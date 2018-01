Russie : L'opposant Navalny arrêté en pleine manifestation contre Poutine

« On vient de m'arrêter. Cela n'a aucune importance. Venez sur Tverskaïa. Vous n'êtes pas venus ici pour moi, mais pour vous et votre futur », a tweeté Aleweï Navalny ce dimanche. La police s'était d'abord rendue à son domicile, mais il n'y était pas. C'est donc en pleine manifestation qu'elle a dû l'interpeller.



L'opposant s'était rendu rue Tverskaïa, dans le centre de Moscou, où il n'a pas pu rejoindre ses partisans réunis place Pouchkine. « Voleurs ! Vous avez cinq minutes pour partir ! », a-t-il lancé. Puis : « Ça y est, ils arrivent, ils sont déjà là », alors qu'une dizaine de policiers se précipitaient vers lui pour l'intercepter.



Ses soutiens ont tenté en vain de s'interposer, et Alexeï Navalny a été emmené de force dans un camion aux vitres fumées. Près de 90 personnes auraient été arrêtées, selon un décompte réalisé à 11 h GMT par le site spécialisé OVD-Info. Plusieurs milliers d'opposants avaient répondu à l'appel dans le pays.