Russie: au moins 5000 arrestations de manifestants opposés à la guerre en Ukraine

Au moins 5 000 personnes manifestant sans autorisation contre l'intervention militaire en Ukraine ont été arrêtées dimanche dans 69 villes de Russie, a indiqué lundi l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations.



Il s'agit d'un nombre d'une ampleur inédite en une seule journée, bien plus que lors de la vague de protestations début 2021 à travers le pays contre l'emprisonnement de l'opposant Alexeï Navalny.



Ce dernier, de sa prison, a appelé les Russes à se réunir tous les jours sur la place principale de leur ville pour réclamer la paix en Ukraine, malgré la menace de lourdes peines de prison.



Quelque 2 300 personnes ont été interpellées rien qu'à Moscou dimanche, et 1 253 à Saint-Pétersbourg, selon OVD-Info. Au moins 320 d'entre elles ont passé la nuit au poste de police, toujours selon la même source. Des actions ont aussi eu lieu dans des dizaines de villes moyennes partout dans le pays.



Plusieurs militants ont publié des vidéos montrant des interpellations brutales, à coups de pied et de matraque.



Loi sur les « informations mensongères »

Pour dissuader toute critique, les autorités russes ont adopté vendredi une loi réprimant « les informations mensongères » sur les activités de l'armée russe en Ukraine. Selon ce texte, les peines encourues vont d'amendes à 15 ans de prison.



Ceux qui manifestent ou appellent à manifester contre la présence militaire russe en Ukraine s'exposent aussi à des amendes, conformément à un nouvel article du Code administratif qui interdit les actions publiques « discréditant les forces armées ». En cas de récidive, ces infractions peuvent être passibles de trois ans de prison.



Ces dernières années, des dizaines de manifestants ont par ailleurs été condamnés à de sévères peines d'emprisonnement pour « violences contre la police », un motif considéré par nombre d'ONG comme inventé ou fortement exagéré.