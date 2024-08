Russie: enquête ouverte contre un journaliste de CNN après un reportage dans la région de Koursk

La Russie a ouvert une enquête contre un journaliste de la chaîne de télévision américaine CNN et deux reporters ukrainiennes qui ont réalisé des reportages dans la région de Koursk, après avoir franchi « illégalement » la frontière depuis l'Ukraine. Les services de sécurité russes (FSB) ont indiqué dans un communiqué publié jeudi avoir « ouvert une enquête pénale » contre Nick Paton Walsh et les Ukrainiennes Diana Boutsko et Olessia Borovik pour « franchissement illégal de la frontière », a indiqué le FSB dans un communiqué, rapporte la RFI.