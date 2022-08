Russie: la fille d’un idéologue proche du Kremlin meurt dans l’explosion de sa voiture

Aux alentours de 21 heures, l’explosion s’est produite sur une voie rapide de la région de Moscou. Au volant de la voiture, qui a immédiatement pris feu, se trouvait la jeune journaliste et politologue Daria Douguina, 30 ans, qui n’est autre que la fille du philosophe et théoricien nationaliste russe Alexandre Douguine.



Selon les informations de divers canaux Telegram réputés proches du gouvernement et confirmées ensuite par la chaîne Pervy Kanal, le père et la fille revenaient du festival « Traditions », un rassemblement nationaliste russe dans la grande banlieue de Moscou.



Et d’après les mêmes sources, généralement très bien informés, le véhicule qui a explosé est celui d’Alexandre Douguine lui-même, qui serait finalement monté dans une autre voiture. Ce qui pourrait porter à croire que c’est l’idéologue qui était visé par l’éventuel attentat.



L’homme de 60 ans, géopoliticien promoteur de « l’Eurasisme » qui milite pour un grand empire eurasiatique de Lisbonne à Vladivostok et dominé par la Russie, est décrit depuis une vingtaine d’années déjà comme l’un des cerveaux du Kremlin. Une proximité réelle avec le pouvoir russe - sans doute parfois exagérée en Occident -, mais l’homme est réputé en Russie comme ayant eu un temps l’oreille de Vladimir Poutine, sur ses deux premiers mandats notamment.



Récemment Alexandre Douguine avait repris la lumière : de nombreux observateurs voyaient en effet la remise au goût du jour de son idéologie - un impérialisme russe agressif vis à vis des pays voisins - dans le déclenchement de l’intervention russe en Ukraine.