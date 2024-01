Rwanda: le roi de Jordanie achève une visite marquée par la signature de nouveaux accords

Parmi la délégation du roi Abdallah II à Kigali : le ministre jordanien de l’Industrie et du Commerce et le directeur des renseignements. Une visite de trois jours pendant laquelle plusieurs accords bilatéraux ont été signés, dont une convention fiscale pour éviter les doubles impositions et des protocoles d’entente sur la coopération dans les secteurs économiques et agricoles.



En quelques années, les visites officielles se sont enchaînées entre les dirigeants des deux pays. D’abord en 2018 et 2022 avec les déplacements du président Paul Kagame en Jordanie pour assister aux réunions du processus d’Aqaba, une initiative lancée par le souverain Abdallah II pour renforcer la coordination internationale dans la lutte contre le terrorisme.



En février 2023, c’était au tour du Premier ministre adjoint et de différents responsables militaires jordaniens de rendre visite à leurs homologues rwandais à Kigali. Une rencontre suivie, quelques mois plus tard, par le déplacement en août dernier du ministre des Affaires étrangères Vincent Biruta à Amman pour la signature de trois accords, dont la levée des visas pour les ressortissants des deux pays.