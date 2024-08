Rwanda: nouvelle vague de licenciements dans l'armée, près de 200 officiers du rang congédiés

Parmi les officiers haut gradés congédiés, le major-général Martin Nzaramba, ancien commandant du centre de formation militaire de Nasho, déjà mis à la retraite en 2023, et le colonel et docteur Etienne Uwimana, directeur d’un département de l’hôpital militaire de Kanombe.



En cause : une affaire de corruption et de détournement de fonds destinés au bien-être des soldats pour le premier, et une faute grave et violation des principes éthiques de l’armée pour le second, explique le porte-parole des forces rwandaises, le brigadier général Ronald Rwivanga



Une vingtaine d’autres officiers et près de 200 personnels militaires de différents rangs sont également concernés par cette vague de licenciements, qui reflète, selon le porte-parole, un « engagement indéfectible » à maintenir les normes les plus élevées.



Les changements au sein de l’appareil militaire sont courants ces dernières années au Rwanda. En février 2017, ou encore en juin 2023, près de 200 soldats étaient déjà limogés pour mauvaise conduite. Une décision annoncée quelques jours après un remaniement d’ampleur et la nomination d’un nouveau chef d’état-major et d’un nouveau ministre de la Défense.