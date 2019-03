#SENMAL - Une première mi-temps sans but et sans saveur

Du jeu, il n’y en a pas eu. Encore moins un but. Le Sénégal et le Mali rejoignent les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Aucune animation offensive de la part des « Lions ». Pas surprenant avec un milieu de terrain composé de gladiateurs comme Cheikh Ndoye et Alfred Ndiaye, placés devant le jeune Mamadou Loum Ndiaye, qui fait du mieux qu’il peut...