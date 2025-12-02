SONACOS : 122 points de collecte retenus pour structurer la campagne arachidière 2025-2026

La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) prépare activement la campagne arachidière 2025-2026 avec la validation de 122 points de collecte dans les régions de Louga, Saint-Louis et Matam. Une étape que l’entreprise qualifie d’« essentielle » pour garantir l’écoulement officiel des graines, dans un contexte de forte concurrence entre opérateurs.Réuni mardi à Louga avec ses partenaires, le chef du service Achat graines, Birame Seck, a expliqué que « chaque début de campagne, la SONACOS et ses partenaires se réunissent pour attribuer des points de collecte, pour faciliter aux producteurs la vente de leurs graines dans le circuit officiel ». Pour 2025-2026, le dispositif validé se répartit ainsi : 59 points à Louga, 41 à Kébémer, 18 à Linguère, trois à Saint-Louis et un point de collecte à Ranérou-Ferlo.L’entreprise a notamment reçu 52 demandes d’agrément d’opérateurs intéressés par la collecte, dont 35 à Louga, 18 à Kébémer, deux à Linguère et trois à Saint-Louis. À l’issue de l’examen, 45 agréments ont été délivrés pour Louga, 21 pour Kébémer, quatre pour Linguère, deux pour Saint-Louis et **un pour Ranérou-Ferlo.Selon Birame Seck, l’attribution de ces points est un travail d’ajustement permanent : « Ce système n’est pas figé, nous faisons des ajustements chaque année en fonction des besoins réels. » Il assure que « la SONACOS est prête à entrer dans la campagne et reste pleinement mobilisée aux côtés des producteurs », saluant au passage « le rôle déterminant » des opérateurs agréés dans la réalisation des objectifs de collecte.Ce maillage territorial doit permettre de fluidifier la commercialisation dans un secteur stratégique pour l’économie rurale et d’encadrer davantage les flux de graines vers le circuit officiel, dans un contexte où la maîtrise des volumes et de la qualité conditionne la performance de la filière.