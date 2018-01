SUTLELEC : Mademba Sock rend le tablier après 27 ans à la tête du syndicat

Mademba Sock n’est plus le Secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de l’électricité (SUTLELEC). Il a quitté son poste ce, après 27 ans à la tête de cette organisation. Il est remplacé par Habib Aidara.



«Le SUTLELEC est toujours présent et c’est par des moments d’alternance que le syndicat va ouvrir une nouvelle page de sa vie avec des plus jeunes, avec l’engagement de gagner les prochaines batailles », a déclaré Mademba Sock. Et, «c’est cela, a-t-il ajouté, le sens du congrès qui est de partager les responsabilités».



Le désormais ex-Sg du SUTLELEC de préciser qu’il « a parlé d’union parce qu’à la SENELEC, il y a 6 organisations syndicales et c’est beaucoup pour 2000 travailleurs. Il faut aller vers l’unité ».



Remplacé par Habib Aidera, ses proches ont tenté de justifier son départ. Selon eux, «c’est dû à son âge avancé, la fatigue et la transmission du flambeau aux jeunes».



A rappeler que Mademba Sock est arrivé à la tête du SENELEC en 1994. Et, c’est après 9 ans de règne que le premier congrès à l'issue d'une situation consécutive à la crise qu’a connue le syndicat.

Il a été arrêté avec d'autres militants du SUTLELEC avec qui il a purgé 6 mois de prison, suite à la fameuse grève qui avait entraîné une coupure d'électricité (Black-out) en 1998.

Mademba Sock n'a été réintégré au sein du syndicat qu'en 2001, à l'arrivée de Me Abdoulaye Wade au pouvoir.