Sa liste invalidée, la coalition Gueum Sa Bopp saisit les représentants diplomatiques

La coalition Gueum Sa Bopp annonce la saisine des représentations diplomatiques (France, Usa, Allemagne, l’Union européenne et l' Usaid). Cela fait suite à l'invalidation de leurs listes de parrainage et le dépôt des recours au niveau du Conseil constitutionnel, en marge des Législatives du 31 juillet prochain.



Dans un communiqué, Bougane Gueye Dany et Cie font savoir que les « représentants diplomatiques ont reçu les preuves qui attestent du complot pour écarter des candidatures sérieuses ayant fait leurs preuves lors des derniers locales ».



Gueum Sa Bopp rappelle ainsi aux ambassades l'objectif de Macky Sall qui selon eux « est d'organiser une élection législative avec des tocards et une opposition fragilisée et amputée comme en 2019». « Une démarche antidémocratique qui constitue un recul de la démocratie pour notre cher pays », qualifie la coalition Gueum Sa Bopp.



A cet effet, la coalition Gueum Sa Bopp demande aux représentations diplomatiques « d'user de leur influence pour rappeler à l'ordre le Président Macky Sall afin d'éviter les tensions électorales sources d'instabilité. »



En conséquence, la coalition met en garde le Conseil constitutionnel « qui est tenu de dire le droit sur tous les recours en annulation qui ont été introduits par les différentes coalitions. Et nous exigeons que le droit soit dit dans sa plénitude. «