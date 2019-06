Saccage de la voiture du ministre des Sports: Souleymane Ndéné Ndiaye dénonce "l’impolitesse caractérisée" des auteurs

Un véhicule du cortège du ministre des Sports Matar Ba, a été « caillassé » par un groupe de supporters sénégalais hier dimanche à l’entrée du stade du 30 juin au Caire, quelques minutes avant le match Sénégal-Tanzanie. Venu accompagner le ministre, M. Ndiaye qui est revenu sur les faits, dénonce « l’impolitesse caractérisée » des auteurs.



« En allant au stade, on a été victime de la furie des jeunes très impolis, très mal élevés qui, sous prétexte qu’ils n’ont pas reçu leurs billets d’entrée au stade qui leur étaient promis, ont bloqué le passage de notre véhicule. J’étais le représente de la Sonatel et un autre agent du ministère des Sports. Ils ont cassé la vitre arrière de notre voiture. Et il a fallu l’intervention énergique pour les dégager et nous permettre de partir », raconte l’ancien ministre.



Surpris de cet acte, l’ancien ministre de Wade, qui qualifie le saccage "d’impolitesse caractérisée" , renseigne que la Fédération sénégalaise de football et le ministre des Sports auraient remis plus de 4 millions F CFA aux représentants des étudiants pour les appuyer dans leur mobilisation derrière l’équipe nationale.