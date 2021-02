Saccage des stations d’essence : Les syndicalistes du pétrole très remontés contre les partisans de Sonko

Les travailleurs du pétrole sont très remontés contre les attaques et saccages de station-service Total/Sénégal à Dakar et à Bignona. Ainsi à travers un communiqué, le Bureau exécutif national (Ben) fustige le comportement des partisans du leader du Pastef Ousmane Sonko.



Le BEN estime que la société Total/Sénégal ne compte pas moins de « 800 emplois permanents dans ses différentes unités de production, en plus de 1.600 salariés de ses stations-services à travers le territoire national ». A ces emplois directs, s’ajoutent des milliers d’autres indirects constitués de fournisseurs, de transporteurs et autres prestataires.



D’après les syndicalistes, « 30% du capital de Total/Sénégal sont détenus par des citoyens sénégalais, notamment le comité de direction dont le Directeur Général, tout comme les membres du conseil d’administration ».



Dans la même lancée, Cheikh Diop et ses camarades signalent que « détruire une station-service, c’est priver des familles de sénégalais de leurs ressources vitales, dans un pays en transformation ou tout est à construire ».



Enfin, les travailleurs du pétrole affiliés à la Cnts/Fc de Cheikh Diop réaffirment leur « ferme conviction que tout soutient de quelque bord où il se situe et de quelque idéologie dont il se réclame, ne peut justifier ces attaques qui privent des milliers de paisibles citoyens, mères et pères de familles de leur gagne-pain ».



Pour les syndicalistes, ces actes de destruction d’outils de travail mettent en « péril les emplois de braves travailleurs qui contribuent substantiellement à leur niveau à l’émergence du pays ».