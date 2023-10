Saccage du Consulat sénégalais à New York : Arrestation de nouveaux suspects

Les suspects impliqués dans le saccage du Consulat général du Sénégal à New York le 4 août dernier, ont fait face à la justice américaine. Deux d'entre eux, I. Ndiaye et S. Diop, avaient été arrêtés pendant le sommet des Nations Unies en septembre. Ils ont été libérés sous caution de 10 000 dollars chacun (plus de 620.000 FCFA), avec un dépôt de 10%.



D’après Les Échos, la juge Willis, en charge de l'affaire, a tenu le procès avec discrétion au tribunal du district Sud de New York. S. Diop a été arrêté le 19 septembre et libéré le lendemain, tandis que I. Ndiaye, arrêté le 21 septembre lors de manifestations, a été libéré le même jour.



À en croire le journal, la justice américaine poursuit son enquête, identifiant et convoquant de nouveaux suspects. Le dernier à être arrêté est M. Kairé, libéré sous caution, mais contraint de porter un bracelet électronique après avoir admis sa participation au saccage.



Le 4e suspect, S. Touré, a également été arrêté. Tous les suspects en liberté provisoire ont interdiction de s'approcher des services de l'État sénégalais, notamment le Consulat et la Mission sénégalaise aux Nations Unies.



Ces arrestations ont créé de l'effroi parmi la communauté sénégalaise aux États-Unis, avec des inquiétudes quant à leur avenir dans le pays, notamment la possibilité de déportation ou de complications dans leurs procédures de demande d'asile.



Certains ont même plaidé auprès des autorités sénégalaises pour obtenir le pardon, mais le résultat reste incertain, car l'État sénégalais n'a pas porté plainte dans cette affaire, qui relève des lois fédérales américaines et implique le FBI aux côtés de la police de New York.