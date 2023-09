Saccage du consulat du Sénégal à New York: les suspects sont-ils réellement recherchés par la police américaine ?

Il y’a un mois et demi, le consulat du Sénégal avait été saccagé. Le police de New York, qui a fait le constat, avait lancé un avis de recherche concernant 11 compatriote dont l’activiste Ousmane Tounkara, déclare le journal Les Échos.



Selon la même source, avec le séjour du Président Macky Sall à New York pour les besoins de la 78e Session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, ces mêmes personnes dont les photos avaient été publiées dans les plateformes digitales de la police ont déroulé calmement leur plan d’actions de protestation devant la Mission sénégalaise à New York et The Pierre Hotel où loge le Président depuis sont arrivés.



La question et maintenant de savoir si la police de New York est vraiment à la recherche de ces 11 suspects, se demande le journal Les Échos. « Tout laisse croire le contraire, puisque la plupart de ces suspects sont connus de la communauté et vaquent à leurs occupations chaque jour, sans contrainte », affirme la source.



Ousmane Toubkara, considéré comme le tête de file n’a pas manqué de discuter avec la police lors des manifestations de ces derniers jours. Pour lui, il s’agit d’un avis de recherche bidon, infondé, qu’il n’est en aucun cas lié a ce saccage, rapportent nos confrères.

Relancées mercredi dernier, les autorités sénégalaises ont confirmé être en contact avec la police le même jour et ont assuré que les avis de recherche sont toujours effectifs et que la police travaille sur ce dossier.