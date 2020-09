Sacré-cœur: le juge dégage Auchan

Au petit matin du 31 décembre 2018, le maire Barthélémy Dias avait fermé le magasin à l'enseigne Auchan qui se trouve à côté de la "boulangerie jaune "pour défaut de paiement de la taxe municipale. Il sera attesté, plus tard, que c'est la société 37 Cinq Sarl, de Moustapha Diop qui après avoir signé une convention pour la construction d'un centre commercial avec la mairie de Mermoz Sacré-coeur, a "loué" le site à Auchan pour une rondelette somme.



Face à la pression de la mairie, 37 Cinq Sarl avait émis, à son endroit, un chèque de 50 millions pour solder tous les comptes. Problèmes: le chèque était revenu impayé. Aussi, Barthélémy Dias avait initié, depuis, une procédure pour faire expulser la société de Moustapha Diop et donc Auchan. Après plusieurs revers, le tribunal a tranché, en faveur de la mairie de Mermoz Sacré-coeur.



En effet, statuant publiquement en référé et en premier ressort ce 31 août, le juge des référés a décrété la résiliation du bail liant les parties. Mieux, il a ordonné l'expulsion de la société 37 Cinq Sarl de l'immeuble formant le lot B à distraire du TF N°21.926/Dg situé à Sacré-coeur 3 qui abrite le magasin d'Auchan. Et ce, tant de sa personne, de ses biens ainsi que tous occupants de son chef.



Joint mardi 1 septembre 2020 au téléphone, Me Demba Ciré Bathily s'est réjoui de la décision. "La commune retrouve l'intégralité de son terrain, une bonne chose qui va permettre une meilleure exploitation du site" a-t-il déclaré à Libération.