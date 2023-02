Sadio Mané de retour à l'entraînement collectif avant Bayern-PSG

L'international sénégalais Sadio Mané a effectué dimanche matin son retour à l'entraînement collectif avec le Bayern Munich, à une semaine du choc de Bundesliga contre l'Union Berlin et à deux semaines et demie du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Paris.



"Cette sensation est juste fantastique", a lâché Sadio Mané, pantacourt bleu remonté au dessus des mollets et t-shirt rouge, avant d'enfiler son haut de survêtement, au moment de fouler le terrain d'entraînement de la Säbener Strasse, indique RMC Sport.