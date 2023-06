Sadio Mané et sa bande déterminés à remporter la CAN en Côte d’Ivoire

Après la victoire 4-2 contre le Brésil mardi 20 juin à Lisbonne, Sadio Mané a pris la parole dans le vestiaire pour s’adresser à ses coéquipiers. L’attaquant du Bayern Munich a exprimé leur volonté d’aller remporter la CAN 2024 en Côte d’Ivoire, devant le président de la Fédération sénégalaise de football et de l’ensemble du staff.



« Je pense qu’on est tous content. On a passé deux semaines ensemble. On a fait une bonne préparation. On est arrivé à un certain niveau, ce n’est pas le moment de se relâcher. On sera très attendu, c’est normal. Aujourd’hui peut-être qu’on n’aura pas l’occasion de se revoir de sitôt et nous avons une CAN à préparer », a-t-il souligné.

Conscient des enjeux de l’heure, le double buteur face à la seleçao a réaffirmé la volonté du Sénégal d’aller reconquérir le titre continental lors de l’édition 2024 en Côte D’Ivoire.



« Comme tous les sénégalais on a envie de remporter la CAN en 2024. Ce n’est pas le moment de perdre ce qu’on a déjà fait. Avec l’équipe qu’on a, avec cette génération on a la possibilité de le faire notre seul objectif c’est de gagner la CAN », a confié Mané dans Dakaractu.