Sadio Mané : "on sait ce qui nous attend jeudi"

Auteur d'un match décevant contre, Sadio Mané a pourtant été élu meilleur joueur du match Sénégal-Japon. Le joueur de Liverpool est revenu sur le match nul des "Lions" face au Japon



«Franchement on est un peu déçus, c’est normal parce que ont aurait pu gagner ce match. On a bien commencé mais après on les a laissé revenir dans le match. Ils ont créé beaucoup d’opportunités et ils ont marqué à deux reprises. » a indiqué le capitaine des "Lions".



Sadio Mané d'ajouter que la qualification est plus que jamais possible face à la Colombie. "Maintenant, il faut se contenter de ce point et aller chercher la qualification au prochain match. On sait ce qui nous attend jeudi prochain. Je ne pense pas qu’il y ait eu un manque de concentration. On a fait le match qu’il fallait, même si ce n’était pas le match de référence. Toutes les équipes ont leur destin entre leurs pieds. Ce ne sera pas facile. On peut se qualifier car on a une belle équipe. Il faudra aller chercher ce fameux point pour se qualifier", a-t-il dit.