Sadio Mané répond aux critiques : « Je suis le joueur le plus critiqué du Sénégal, mais ça ne me dérange pas »

Après le succès du Sénégal face au Togo (2-0), Sadio Mané s'est exprimé sur la performance de l’équipe. S’il reconnaît que tout n’a pas été parfait, il souligne l’importance de cette victoire.



« Nous sommes satisfaits de la victoire. Certes, le match contre le Soudan était d’un meilleur niveau, mais ce succès face au Togo démontre notre engagement », a déclaré l’attaquant des « Lions ».



Concernant les critiques dont il fait souvent l’objet, Mané reste serein. « Je suis sans doute le joueur le plus critiqué du Sénégal, mais cela ne me dérange pas. Chacun est libre de donner son avis, cela n'affecte en rien ma détermination pour l’équipe et mon pays », a-t-il affirmé.



Le joueur du club saoudien d’Al-Nassr a également appelé à la patience et à l’unité. Selon lui, le chemin vers la qualification est toujours semé d’embûches et il ne faut pas s’attendre à des scores fleuves à chaque match.



« Détendez-vous un peu, le football ne consiste pas toujours à gagner 4-0 ou 5-0. Si ma mémoire est bonne, la Coupe du monde 2018 et 2022 représentaient de plus grands défis », a précisé Sadio Mané.